Jongeman te water geraakt en vermoedelijk verdronken in Suriname

Een jongeman is zaterdagochtend te water geraakt in het district Nickerie en vermoedelijk verdronken. De jongeman in kwestie was bezig te werken bij de Hazardsluis en is op een bepaald moment uitgegleden en in het water van het Larecokanaal belandt. Daarbij zou hij zijn meegenomen door de stroming en in de diepte zijn verdwenen.

Het Larecokanaal is rechtstreeks verbonden met de Nickerierivier. Vermoedelijk is de tiener door de stroming meegenomen naar de rivier. Een zoekactie is op touw gezet maar heeft tot op het moment vaan schrijven niets opgeleverd.

De Surinaamse politie heeft nog geen officiële informatie vrijgegeven. Later meer.