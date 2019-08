Politieambtenaar valselijk beschuldigd van schieten op porknokker

Via sociale media circuleert een foto van een politieambtenaar met een bericht dat hij op de goudzoeker Furgil Aloeboetoe geschoten heeft. Het Korps Politie Suriname meldt dat het bericht vals is.

De politie laat verder weten dat de politieambtenaar werkt op een afdeling in Paramaribo en was niet op de locatie in Brokopondo waar het schietincident heeft plaats gevonden.De foto circuleert momenteel naast Facebook ook op andere sociale media kanalen zoals Twitter en Instagram en is inmiddels duizenden keren gedeeld.

Op Facebook vragen mensen zich af wat de politie gaat doen tegen de kwaadwilligen die het bericht de wereld ingestuurd hebben. Gehoopt wordt dat zij snel door de politie worden opgepakt. Beweerd wordt dat het vals bericht getypeerd kan worden als smaad en laster.