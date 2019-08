Ook documentaire uit Suriname op Nederlands Film Festival

Suriname schittert dit jaar op het 39ste Nederlands Film Festival in Utrecht. Niet alleen wordt de Surinaamse speelfilm ‘Wiren’ daar vertoond, ook de Surinaamse documentaire ‘Je kan toch lezen’ van Ananta Khemradj is er te zien. Het 39ste Nederlands Film Festival wordt van 27 september tot 5 oktober in Utrecht gehouden.

De documentaire van Khemradj is onderdeel van het filmproject ‘8 voor 40’ van Stichting The Back Lot van Suriname. In ‘Je kan toch lezen’ vraagt Khemradj zich af waarom zij zo weinig weet over de jaren tachtig. Ze kan zich niet herinneren dat ze iets te horen heeft gekregen over de staatsgreep en de periode daarna. Als ze haar moeder erover vraagt, wil die er niets over vertellen en zegt chagrijnig tegen haar ‘Je kan toch lezen?’

Khemradj stelt vragen aan haar moeder, aan pubers op straat in Paramaribo, in haar oude klaslokaal en op het ministerie. In een interview met haar oude lerares geschiedenis wordt zichtbaar hoe moeilijk het manoeuvreren is binnen het stuk geschiedenis dat extreem gevoelig ligt. Een lesboek waarin de Decembermoorden wel aan bod komen is op mysterieuze wijze uit de roulatie verdwenen, de minister van Onderwijs die akkoord gaf voor het boek de laan uit gestuurd.

Deze Surinaamse docu wordt ook vertoond op het Trinidad and Tobago Film Festival, dat van 17 tot 23 augustus daar wordt gehouden.