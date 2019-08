VIDEO: Auto in trens in Suriname

Deze auto belandde donderdagavond in een trens na een verkeersongeval. Volgens onbevestigde berichten waren er twee voertuigen bij het ongeval betrokken. Beiden reden over de Frederikshoopweg gaande in de richting van het Magentakanaal. Door tot nu toe onbekende reden zouden ze ook beiden in de trens terecht zijn gekomen.

Voordat ze in de trens belandden zouden ze ook nog een EBS elektriciteitsmast hebben geramd. Twee personen zijn per ambulance voor behandeling vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp in Suriname.

De voertuigen liepen behoorlijk schade op zoals te zien is in het filmpje. Er is nog geen officieel bericht van de Surinaamse politie, dus later meer.