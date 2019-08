Ook in Suriname maatregelen vanwege piek van Ebola gevallen in Congo

De directeur van het ministerie van Volksgezondheid maakt bekend dat met de piek die de Ebola-gevallen thans in de Democratische Republiek Congo (Afrika) hebben bereikt en het zeer hoge besmettingsgevaar dat deze ziekte met zich meebrengt, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erop aandringt dat alle landen, inclusief Suriname, voorzorgsmaatregelen verscherpen of nemen. De WHO heeft aangegeven dat verschillende maatregelen worden overwogen en aanbevolen voor implementatie in deze fase om alle passagiers en de havens van binnenkomst van het land te beschermen.

Een maatregel is dat alle reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen die tickets verkopen, de verantwoordelijkheid moeten nemen om hun reizigers te informeren en bewust te maken over het risico van ebola. Overigens worden reizigers uit de Democratische Republiek Congo onderworpen aan een heel strenge screening, indien er via de lucht- en zeehavens wordt afgereisd. Vanwege deze strenge controle en de vele controlepunten in de lange reistijd vanuit Afrika naar Suriname, is de kans dat een met Ebola besmette reiziger uit dat gebied ons land bereikt, vrijwel nihil.

Nochtans informeert het ministerie van Volksgezondheid de samenleving, dat zij reeds een aanvang heeft gemaakt met het verhogen van haar alertheid. Verder zijn er interne voorbereidingen tegen ebola voorbereidt en blijft het ministerie in contact met de WHO via de structuren voor internationale gezondheidsvoorschriften International Health Regulations Coördinator. De nationale hotline 178 is 24/7 ter beschikking van de samenleving, indien er iets gemeld moet worden die onze openbare gezondheidszorg mogelijk zou kunnen schaden.

Ebola is een virus waar mensen erg ziek van worden. De ziekte is zeldzaam en leidt vaak tot bloedingen in het lichaam. Ebola is alleen besmettelijk via direct lichamelijk contact met een patiënt of door het slachten en opeten van een ziek dier. Eenmaal besmet is er een grote kans op overlijden. In Afrika overlijdt meer dan de helft van de patiënten. Er is geen goede behandeling tegen ebola. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit het bestrijden van de complicaties. Tot nu toe komen uitbraken van deze ziekte alleen voor in delen van Afrika. De ziekte ebola is vernoemd naar de rivier Ebola in de Congo, waar het virus voor het eerst in 1976 werd gevonden.