Automobilist zonder rijbewijs vast na aanrijden fietser

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend de 23-jarige autobestuurder Kevin H. in verzekering gesteld. De man verleende geen voorrang aan een fietser op de kruising van de Boni- en de Dovenstraat en reed hem aan. Het politioneel onderzoek wees uit dat Kevin niet in het bezit is van een rijbewijs.

Het slachtoffer, de fietser H.L., werd na de aanrijding overgebracht naar de RGD polikliniek te Geyersvlijt. De heer H.L. was zwaar gewond geraakt en medische hulp bleek van grote noodzaak te zijn. Nadat het slachtoffer op de polikliniek was behandeld is hij per ontboden ambulance afgevoerd naar en ter verpleging opgenomen in het Surinaamse Academisch Ziekenhuis.

De bestuurder werd aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau Geyersvlijt. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Kevin, K. in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.