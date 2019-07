VIDEO: Twee woningen binnen 24 uur volledig afgebrand in Suriname

De rode haan heeft binnen 24 uur twee keer gekraaid. In beide gevallen ging het om een woningbrand. De brandweer heeft geen van de woningen kunnen redden. De woningen zijn volledig afgebrand.

De eerste woningbrand vond maandagavond rond 22.00 uur plaats aan de Somariastraat te Zorg & Hoop. Een woning op hoge neuten is daarbij compleet vernietigd door brand. De brandweer had de brand binnen een half uur onder controle. Het bovenste gedeelte van de woning stortte daarbij in. De bewoner zou niet thuis zijn geweest, maar was op het werk ten tijde van de brand. Hieronder een live verslag van de brand:

De twee woningbrand vond dinsdagmiddag rond 16:30 uur plaats aan de Parelvisweg, een zijstraat van de Botromankiweg te Livorno. Een laagbouw houten is daarbij totaal afgebrand. Een oma was met haar twee kleinkinderen thuis op het moment van de brand.

Volgens de eerste informatie was de oma buiten op het erf bezig en de kinderen waren in het huis. Op een gegeven moment renden de kinderen uit de woning en sloegen alarm over vlammen in de woning. Het vuur verspreidde zich heel snel over de woning waarbij die volledig verloren is gegaan. De brandweer kon bij aankomst slechts nablussings werk verrichten. De woning was niet tegen brand verzekerd. Het onderzoek naar de oorzaak in beide gevallen duurt voort.