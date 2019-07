Suriname Herald: ‘Nog een dode bij schietincident I Am Gold’

Het schietincident bij goudbedrijf I Am Gold, waar zondag de 25-jarige illegale goudzoeker Furgil Aloeboetoe kwam te overlijden, zou nog een dodelijk slachtoffer hebben gehad. Dat beweert de Surinaamse nieuwssite Suriname Herald vandaag, op basis van een gesprek met basja Calesta Prior van Nieuw-Koffiekamp. Het zou gaan om een gewonde die voor verdere verpleging opgenomen was in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en maandagmiddag de geest gaf.

De familie heeft de basja gebeld om dit slechte nieuws door te geven. Zij vindt dat de juiste informatie doorgegeven moet worden en zegt tegen Suriname Herald: “Ik kan niets schuilhouden. Het gaat om mensenlevens en zij konden ook mijn kinderen zijn“. Er waren volgens haar twee gewonden en een dode ter plekke en niet 1 gewonde en 1 dode zoals de Surinaamse politie eerder aangaf.

Op die bewuste zondagmiddag was een ‘taskforce’ bezig met het verwijderen van een grote groep illegale goudzoekers uit een der mijngebieden van het bedrijf in kwestie. Deze taskforce bestaat uit leden van het Korps Politie Suriname, het Surinaams Nationaal Leger, leden van de organisatie Ordening Goud Sector en bewakers van het mijnbouwbedrijf zelf.

Op een bepaald moment liep de situatie uit de hand waarbij leden van de taskforce gebruik maakten van hun vuurwapens. Daarbij zijn Furgil Aloeboetoe en ene Leandro, P. door kogels gewond geraakt meldde de politie in een officieel bericht.

De verwonding van Furgil was van dien aard dat hij ter plaatse is gestorven. Volgens de politie werd Leandro eerst behandeld op een plaatselijke polikliniek, waarna hij werd overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo. Na behandeling in het ziekenhuis mocht hij volgens de politie gewoon naar huis.

Pogingen van onze redactie om informatie hierover bij de politie los te krijgen zijn tot nu toe niet gelukt.