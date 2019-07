Roué Verveer terug met Surinaams gesproken show

Na het grote succes van Typisch Surinaams (2013) en Tjar a lobi (2016) keert Roué Verveer terug met een gloednieuwe Surinaams gesproken stand-up comedy show genaamd Verveer Tori. Te zien in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam!

Met Typisch Surinaams en Tjar a Lobi stond Roué maar liefst zeventien keer in de Nederlandse theaters. Hij wist tienduizenden bezoekers geheel in het Surinaams te vermaken met alle gekkigheid en fatu’s die wij van hem gewend zijn. Verveer Tori is inmiddels waanzinnig goed ontvangen in Suriname en binnenkort in Nederland te zien.

Met gastoptredens van Murth Mossel en Jörgen Raymann wordt het weer een echt Surinaams feestje!

Shows:

26 oktober – 19:00u en 23:00u

World Forum, Den Haag



16 november – 19:00u en 23:00u

Nieuwe Luxor, Rotterdam



17 november – 15:00u en 20:00u

RAI, Amsterdam

De kaartverkoop start donderdag 1 augustus om 10:00u via roueverveer.nl

Let op: Surinaams gesproken en de show begint op tijd!

