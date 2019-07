Minister: ‘Formeel geen melding van 2e dode bij schietincident goudbedrijf’

De Surinaamse minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan dat er formeel geen melding is van een tweede dode. Vanmorgen schreef de Surinaamse nieuwsite Suriname Herald dat er een tweede dode zou zijn te betreuren. “Ik heb het voor de derde keer nagetrokken bij het KPS en men draagt er geen kennis van. Volgens de rapportage is er tot nu toe sprake van één dode en één gewonde”, gaf minister Getrouw te kennen. Het slachtoffer dat gewond raakte is na behandeling bij de Spoedeisende Hulp (SEH) heengezonden. Ook politiewoordvoerder Naarden gaf aan de redactie te kennen niets te weten over een tweede dode.

Het gerucht, dat er sprake zou zijn van een tweede dode, heeft de minister ook gehoord. De bewindsman heeft ook de voorzitter van de ABOP gesproken en gevraagd om dan tenminste de identiteit van de tweede persoon, indien die er zou zijn, prijs te geven omdat het onderzoek moet voortgaan. Het is dus voor minister Getrouw van eminent belang om ook gesprekken te voeren met de nabestaanden van het mogelijk tweede slachtoffer. De minister doet een dringend beroep op de gemeenschap om de justitie te helpen om erachter te komen om wie het wellicht zou kunnen gaan.

Ook verschenen er berichten in de media dat er brand gesticht was door enkele porknokkers. De brand was op dezelfde locatie waar de nabestaanden van het slachtoffer, dat bekend is bij de politie, een ‘Dede Oso’ hadden. Krachtens informatie zijn er andere mensen naar de plek getogen om vervolgens brand te stichten. Bij aankomst van de brandweer en de politie werd de brandweer weerhouden om de brand te blussen. Volgens de justitieminister kan het in twijfel worden genomen dat het de nabestaanden zelf zijn die de brand gesticht hebben.

Met onder andere de zussen van het slachtoffer en de kapitein zijn er op het kabinet goede gesprekken gevoerd met een delegatie bestaande uit de ministers Getrouw van Justitie en Politie, Dikan van Regionale Ontwikkeling en Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen. Ook de raadsadviseurs Jules Wijdenbosch en Errol Alibux maakten deel uit van deze delegatie.