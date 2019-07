Medische staf AZP boos; stopt met ingrepen en opnames van SZF-verzekerden

De medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft besloten dat vanaf 1 augustus geen ingrepen en opnames meer zullen plaatsvinden van SZF-verzekerden in het ziekenhuis. Dit omdat de staf het zat is om te wachten op een tariefsaanpassing voor klinische behandelingen en operaties, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op de voorpagina.

Volgens de krant heeft de medische staf de directie van het ziekenhuis per brief op de hoogte gesteld van het besluit. De ingrepen en opnames van de SZF-patiënten vinden nog volgens de oude tarieven plaats.

Sinds 2014 was afgesproken dat deze volgens de inflatiepercentage zouden worden aangepast, maar echter is dat tot heden niet gebeurd. De medische staf laat in de brief weten dat het besluit van kracht blijft totdat de afspraken niet zijn nagekomen.