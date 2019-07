VIDEO: Dc en delegatie uitgescholden door boze menigte te Brokopondo

Bij een oriëntatie bezoek van de Districtscommissaris Frederik Finisie van Brokopondo aan het gebied waar de plant van Rosebel Gold Mines/Iamgold te Brokopondo is gevestigd, zijn hij en zijn gevolg flink uitgescholden. Dat is te zien in onderstaand filmpje dat op Facebook in Suriname verspreidt wordt. In het gebied is het de afgelopen dagen erg onrustig vanwege ontstane rellen na de dood van een illegale goudzoeker.

Eerder vandaag maakte het Surinaamse ministerie van Justitie bekend dat drie ministers naar het gebeid zouden gaan samen met de Districtscommissaris. Het was de bedoeling om met alle relevante actoren tot een structurele oplossing in deze kwestie te geraken. Getuige de woorden die echter gebruikt werden richting de Dc en de rest van delegatie lijkt dat in ieder geval niet te lukken met deze boze menigte.

Het vermoeden bestaat dat het hierbij gaat om boze illegale goudzoekers. In een ander verschenen filmpje is ook te zien hoe een menigte van goudzoekers gewapende agenten uitscheldt en dreigt het goudbedrijf plat te branden.

Bekijk de filmpjes hier:

Situatie te Brokopondo maandagochtend. Delegatie werd uitgescholden door verhitte menigte.

Posted by Suriname Vandaag 2.0 on Monday, 29 July 2019