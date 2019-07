Roofverdachte die op politie schoot neergeschoten en overleden

De 31-jarige Jurgen A., die verdacht wordt van diefstal door middel van geweldpleging, is afgelopen weekend door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) neergeschoten en daarna in het ziekenhuis overleden. Bij opsporing werd hij gesignaleerd in de Ramgoelamweg alwaar hij het vuur op de politie opende.

De politie van het bureau Geyersvlijt kreeg op vrijdagmorgen 26 juli melding dat twee mannen in de Nieuwe Charlesburgweg beroofd waren door drie criminelen. Onderzoek bracht naar voren, dat de criminelen gewapend waren met vuistvuurwapens en dat zij een halsketting, een geldbedrag in Surinaamse dollar en gereedschappen buit gemaakt hadden.

Na hun daad stapten de criminelen in een auto en reden weg. Enkele uren na de beroving werd de 34-jarige Sergio T. in de kraag gevat door leden van het RBTP. De 27-jarige Sanches T. werd, na verkregen informatie, te Latour opgespoord. Bij het zien van de politie koos Sanches het hazenpad. Hij werd uiteindelijk door de politie neergeschoten toen hij geen gehoor gaf aan sommaties om te blijven staan. Sanches werd vervolgens, onder politie bewaking, overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo om medisch geholpen te worden.

De opsporing werd voortgezet waarbij de verdachte Jurgen gesignaleerd werd in de Ramgoelamweg. Jurgen opende het vuur op de politie en vluchtte weg in een auto. De politie beantwoordde het vuur. Jurgen verloor op een bepaald moment de controle over de besturing van zijn auto en kwam daarmee in een trens langs de weg terecht. Jurgen wilde toen te voet verder vluchtten maar slaagde daarin niet omdat de politie hem neer schoot. Hij werd vervolgens, onder politie bewaking, ter verpleging opgenomen in het Academisch Ziekenhuis. De volgende dag, zaterdag 27 juli, is Jurgen in het ziekenhuis overleden.

De verdachten Sergio en Sanches zijn na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Deze zaak is in onderzoek bij de afdeling Recherche Paramaribo, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.