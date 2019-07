Portret van Desi Bouterse in TV programma ‘In Naam van het Volk’

Vanavond is in het documentaireprogramma ‘In Naam van het Volk’ een portret van de Surinaamse president Desi Bouterse te zien. In het programma over de populistische leiders van Zuid-Amerika, reist presentator Erik Dijkstra door de roerige geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse continent. Hij onderzoekt de populariteit van zes leiders, die beloofden hun volk te bevrijden. Ze wisten daarmee veel mensen te inspireren, maar groeiden daarna vaak zelf uit tot de nieuwe onderdrukkers.

Bouterse, de baas van Suriname, plaatst zichzelf graag in de revolutionaire traditie van Latijns-Amerikaanse leiders als Fidel Castro, Hugo Chávez en Evo Morales. Toen Bouterse op 25 februari 1980 een staatsgreep in Suriname pleegde, kon hij aanvankelijk rekenen op grote steun onder de bevolking. Bijna veertig jaar later is hij zonder twijfel nog steeds de man om wie het in Suriname draait. Erik Dijkstra reist door een land vol littekens van het geweld van de binnenlandse oorlog, waarin Bouterse volgens veel Surinamers soms een dubieuze rol speelde.

In Naam van het Volk gaat over sterke leiders die beloven dat ze hun volk gaan bevrijden. Maar wat gebeurt er als zo’n bevrijder de macht krijgt en die niet meer uit handen geeft? In deze nieuwe serie, die op 16 juli jl. is gestart, gaat Erik Dijkstra in Latijns-Amerika op zoek naar het antwoord op die vraag. Omdat dit continent een lange geschiedenis kent vol leiders die beloofden hun volk te bevrijden en daarmee veel mensen wisten te inspireren, maar die vaak ook de nieuwe onderdrukkers werden.

De serie indringende portretten van Hugo Chavez, Fidel Castro, Desi Bouterse, Pablo Escobar, Evo Morales en Evita Perón is vanaf 16 juli 2019 wekelijks om 21.15 uur te zien op NPO 2 bij BNNVARA.