Man breekt neus van vrouw om pakje brood

De politie van het district Commewijne heeft een 36-jarige man aangehouden. Dit nadat hij de neus van zijn vrouw heeft kapot geslagen om een pakje brood, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

Volgens de krant werkt de man bij een bakkerij en mag hij van zijn werkgever wekelijks drie pakken brood naar huis meenemen. Op die bewuste dag bracht hij dus drie pakken brood naar huis. Na enig moment merkte hij dat een pakje ontbrak. Hij vroeg zijn vrouw waar die is en die liet hem weten dat zij het heeft gegeven aan haar vader.

De man werd boos om het antwoord van zijn vrouw en sloeg haar op een gegeven moment in het gezicht. Daarbij heeft de vrouw een neusbeenfractuur opgelopen en moest medisch behandeld worden. De vrouw deed aangifte, waarna de man is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.