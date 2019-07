VIDEO: Grote woningbrand te Zorg & Hoop

Bij een grote woningbrand maandagavond omstreeks 20.00u is een woning op hoge neuten compleet vernietigd. Het gaat om een woning nabij de Somariastraat in de wijk Zorg & Hoop. Het Korps Brandweer Suriname is met zwaar materieel uitgerukt en is momenteel ter plekke om de brand te blussen.

UPDATE: De brandweer had de brand binnen een half uur onder controle. Het bovenste gedeelte van de woning stortte daarbij in. De bewoner zou niet thuis zijn geweest, maar was op het werk vertellen buurtbewoners aan Waterkant.Net.

De brand heeft voor flink wat consternatie gezorgd in de buurt, omdat woningen dicht op elkaar staan. Zowel brandweer als politie zijn ter plekke aanwezig voor het onderzoek.

Live video:

Bij een grote woningbrand maandagavond omstreeks 20.00u is een woning op hoge neuten compleet vernietigd. Het gaat om een woning nabij de Somariastraat in de wijk Zorg & Hoop. Posted by Waterkant.Net on Monday, 29 July 2019