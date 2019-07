CBvS verbaasd over beschuldiging dat zij debet is aan smokkel van euro’s

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft maandag met verbazing kennis genomen van een nieuwsbericht in de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT), waarin gesteld wordt dat de bank indirect debet is aan de smokkel van euro’s naar de Verenigde Staten. Die geëxporteerde euro’s worden vervolgens in de VS omgezet in US dollars. Afgelopen week nog nam de Amerikaanse douane in Miami ruim 1.6 miljoen euro in beslag van drie Surinaamse cambio’s.

Volgens dWT zouden zogenoemde ‘spelers op de financiële markt’ hebben aangegeven dat de bank debet is aan deze export, door vanaf april de cambio’s van miljoenen euro’s te voorzien in een poging de valutakoersen onder controle te houden. “Ik geloof dat het zijn oprechte doel was om de koersen te beheersen”, zegt een insider over de actie van governor Robert van Trikt. “Maar hij wist ook wel wat er uiteindelijk gebeurde. Alleen stak de bank haar kop in het zand” schrijft dWT.

De bank reageerde hierop door te stellen dat vervoer van grote geldbedragen naar de VS door personen, op geen enkele wijze gestimuleerd of tot stand wordt gebracht door de CBvS. “Indien zich zaken voordoen die indruisen tegen de wet Geldtransactiekantoren dan wel de wet Toezicht Kredietinstellingen, zal de CBvS niet schromen om daar op gepaste wijze tegen op te treden” aldus de bank maandag laat in een persbericht.

De Bank wenst te benadrukken dat het motief voor het verstrekken van euro’s aan de cambio’s alleen heeft gelegen in het tegemoet komen van de samenleving. Voor deze beschikbaarstelling geldt een rapportageplicht aan de Bank. De Bank betreurt de suggestieve berichtgeving ten zeerste en wenst dit middels deze bekendmaking recht te trekken. De CBvS is thans bezig het National Risk Assessment traject met de grootste zorgvuldigheid te coördineren opdat Suriname in 2020 aan alle regelgeving kan voldoen.

De CBvS is derhalve geenszins betrokken bij, noch verantwoordelijk voor geldtransporten door individuen. Doch moet worden benadrukt dat op het moment de Bank enige malafide praktijk bij de verstrekking van de euro’s heeft geconstateerd, zij niet zal schromen kordaat op te treden. De Bank onderneemt intussen acties om via internationaal gerenommeerde instituten weer reguliere geldverschepingen op gang te brengen.