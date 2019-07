Suriname zet aangehouden oplichter vandaag op het vliegtuig naar Nederland

De beruchte Haagse oplichter Harry O. wordt zometeen op het vliegtuig naar Nederland gezet en uitgeleverd aan het land. Dat bevestigt hoofdinspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, zojuist aan de redactie van Waterkant. O. zal dinsdagochtend arriveren op Schiphol en overgedragen worden aan de Nederlandse justitiƫle autoriteiten, aldus Naarden.

Volgens de Nederlandse politie is de man al dertig jaar actief als oplichter in de Haagse vastgoedwereld en heeft hij miljoenen euro’s verdiend over de rug van honderden slachtoffers. Meerdere malen werd hij veroordeeld voor onder meer oplichting, valsheid in geschrifte, hypotheekfraude en witwassen, maar desondanks ging hij altijd door met zijn praktijken schrijft De Telegraaf.

O. was al sinds 2015 op de vlucht voor de Nederlandse autoriteiten. Om hem op te sporen werd hij op de Nationale Opsporingslijst geplaatst en werd zijn foto verspreid door de politie. Uit onderzoek bleek dat hij al vanaf 2015 in Suriname was, waar hij binnen een paar dagen na het verspreiden van het opsporingsbericht op 11 juli door een Surinaams arrestatieteam werd ingerekend.