Politie verhoogt controles in het verkeer

De afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname zal in verband met de verkeersveiligheidsmaand verhoogde surveillance houden op de diverse openbare wegen. In het bijzonder op de openbare wegen in het district Para.

De reguliere verkeerscontroles zullen worden opgevoerd waarbij er op de navolgende zaken of overtredingen zal worden gelet: de bescheiden van het voertuig, snelheidscontrole op de weg, rijden onder invloed van alcohol en de wijze van vervoer en het aantal passagiers in autobussen of andere voertuigen.