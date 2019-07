Dronken autobestuurster rijdt elektriciteitsmast kapot en ‘vliegt’ in goot

Vanochtend moest deze auto uit de goot langs de Welgedacht A-weg in Suriname getakeld worden. Dit nadat de bestuurster die onder invloed van alcohol verkeerde iets voor middernacht knalde tegen een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname en daarna rechtstreeks ‘vloog’ in de goot.

Volgens de eerste informatie reed de bestuurster met een vrij hoge snelheid. Op een gegeven moment verloor zij de controle over het stuur en kwam tegen de mast aan. Door de slag hing de mast schuins over de weg.

De auto had flinke materiële schade, maar er raakte niemand gewond. Doordat de mast was aangereden hingen ook een paar kabels laag over de weg. De bestuurster is afgevoerd naar het politiebureau ter ontnuchtering. Hieronder een foto van de aangereden mast: