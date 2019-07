Deze vrachtwagen is gisteravond rond 19:00 uur op zijn kant belandt in het district Commewijne in Suriname. Dit nadat de chauffeur de controle over het stuur plotseling verloren had.

De bestuurder reed met de vrachtwagen over de Oost- Westverbinding vanuit Albina naar Paramaribo. Ter hoogte van kilometer 27 verloor hij de controle over het stuur, waarna het voertuig van de weg raakte en op zijn kant belandde in de berm. Niemand raakte gewond.