Russische Buza-minister gearriveerd in Suriname

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. Sergey Lavrov en delegatie zijn vrijdagavond rond 22:00 uur gearriveerd op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname. De delegatie is ontvangen door minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken en Stuart Getrouw van Justitie en Politie.

De Russische minister is met zijn delegatie voor een twee daagse werkbezoek in Suriname. Dit ter versteviging van de bilaterale relatie tussen beide landen. Het is de eerste keer in de historie van Suriname dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken een officieel werkbezoek brengt aan het land. Meer foto’s hieronder:

Officieel bezoek van de Minister van Buitenlandse ZakenVan de Russische FederatieDe Minister van Buitenlandse Zaken… Posted by Nationaal Informatie Instituut on Friday, 26 July 2019