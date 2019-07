Buitenlandse artsen over 2 maanden aan de slag in binnenland

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname is over 2 maanden zover dat de buitenlandse artsen eindelijk aan de slag kunnen in de verschillende districten en het binnenland. Dit zei de Volksgezondheid minister Antoine Elias donderdag tijdens een krutu in het dorp Langatabiki.

Er zullen twee artsen voor dat gebied aangewezen worden, welke over twee posten van de Medische Zending (MZ) beschikt, en wel op Langatibiki en op Nason. Herman Jintie, directeur van de Medische Zending en Edwin Noordzee, adviseur van de minister, gingen in op de technische aspecten van het verblijf van de artsen in het gebied.

Zowel de leiding als de overige dorpsgenoten reageerden positief op de mededelingen van de minister en zijn team. In totaal maken bewoners van negen dorpen gebruik van de diensten van de MZ gevestigd in dat gebied. Voor de bewoners was het daarom zeer positief te vernemen dat er op korte termijn twee artsen dichterbij huis zullen werken.

Na de officiƫle mededelingen, ging de minister over tot de overhandiging van twee naaimachines die door de First Lady van ons land, Ingrid Bouterse-Waldring, aan de vrouwenvereniging van Langatabiki werd geschonken.