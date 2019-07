Bromfietser overleden in ziekenhuis na frontale aanrijding met auto

Een bromfietser die vrijdagmiddag ernstige letsels had opgelopen na een frontale aanrijding met een auto heeft het niet gered. Hij is iets later overleden in het ziekenhuis. Het ongeval vond rond 15:30 uur plaats op de kruising van de Franchepane -en de Gladiolenstraat in Suriname.

Met het heengaan van de bromfietser is de verkeersbarometer gestegen naar 42. Eerder op de dag heeft de politie ook het ontzield lichaam van een voetganger aangetroffen in een bosschage langs de Goedeverwachtingweg. Hij is donderdagavond dodelijk aangereden door een tiener zonder rijbewijs. De politie heeft in beide gevallen nog geen officieel bericht gegeven dus later meer.