Suriname acht eigen artsen rijker

Acht Surinaamse studenten hebben hun medische studie aan de Latin American School of Medicine (ELAM) op Cuba succesvol afgerond. De Surinaamse afgestudeerden, waaronder 6 dames en 2 heren hebben zeven jaren gestudeerd op Cuba, waarbij een groot deel van de studie buiten de hoofdstad Havana is voltooid, namelijk in de provincies Pinar del Rio en Ciego de Avila.

Tijdens een speciale ceremonie in het Karl Marx-theater in de Cubaanse hoofdstad Havana, hebben de Surinaamse bursalen afgelopen dinsdag samen met nog bijna 458 andere studenten, uit 84 landen hun medische diploma’s in ontvangst mogen nemen.

Een belangrijk aspect van de studie te Cuba is dat de studenten naast hun medische opleiding ook sociaal worden gevormd. Het belangrijkste aspect dat hierbij wordt bijgebracht is het principe van het universeel recht op medische zorg ongeacht ras, sociale klasse en geslacht.

De kersverse Surinaamse artsen worden de komende maand terugverwacht in Suriname. Op kort termijn zullen ze door het ministerie van Volksgezondheid van Suriname, in verschillende delen van het land worden ingezet. Het gaat om de artsen Amatdasim Sue—Ann, Bihari Sharma, Bisphan Romaryl-Lee, Demidof Syreeta, Itieman Pricella, Pavion Anthusia, Hardjopawiro Joey en Menig Sergio, meldt het Nationaal Informatie Instituut.