Politie stuit op drugs in winkels voor Centrale Markt van Suriname

De Surinaamse politie heeft gisteren in twee winkels voor de Centrale Markt in Paramaribo drugs aangetroffen. Daarbij zijn zeker 10 verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op haar voorpagina.

Behalve bij de winkels heeft de politie gisteren ook drugs en verboden spullen aangetroffen bij personen die zich ophouden bij de verschillende hoeken in de binnenstad. Welke drugs precies zijn aangetroffen is nog niet bekend.

De aanpak is uitgevoerd in het kader van de operatie Handhaving Openbare Orde Paramaribo.