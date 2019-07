Old skool hits op Reminisce zaterdag 3 augustus in Dolfijn

Op zaterdag 3 Augustus 2019 is het weer tijd voor een nieuwe editie van Reminisce in de Dolfijn. Reminisce is een opzwepende dansavond, met als hoofdingrediƫnten old skool hits. Dit concept is inmiddels niet meer weg te denken in Suriname en krijgt steeds meer bezoekers.

Voor de muziek zorgen DJ Cat en DJ Madstyle. Aan deze editie is er een dresscode van een favoriete old skool artiest gekoppeld. Dus hijs jezelf in de kleding van jouw favoriete old skool artiest en kom feesten in Dollie!

Kaarten zijn verkrijgbaar voor 75 SRD bij Dolfijn en Zus & Zo en het feest begint om 21.00u.

Reminisce! Zaterdag 3 Augustus 2019 in De Dolfijn Reminisce is een opzwepende dansavond, met als hoofdingredienten Old skool hits. Op zaterdag 3 Augustus 2019 is het weer tijd voor de nieuwe editie in de Dolfijn. Dit concept is inmiddels niet meer weg te denken en krijgt steeds meer bezoekers. Aan deze editie is er een dresscode van een favoriete old skool artiest gekoppeld. Posted by Waterkant.Net on Friday, 26 July 2019