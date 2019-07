Motorrijder zwaargewond na aanrijding met auto in Suriname

Op de Indira Ghandiweg is donderdagavond een motorrijder zwaargewond geraakt na een ernstige aanrijding met een personenauto. Het slachtoffer is bloedend per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp.

Het ongeluk gebeurde iets na 21.00 uur. Volgens de eerste informatie sloeg de autobestuurder af naar een inrit. Bij die gelegenheid zag hij niet dat de motorfietser met een vaart kwam aangereden. Daardoor ontstond er een frontale botsing waarbij de motorrijder gevlogen is van zijn motorfiets.

Bij het schrijven was er nog geen officiele informatie beschikbaar door de politie. Zodra die er is wordt dit bericht bijgewerkt.