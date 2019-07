Minister kondigt aangescherpte veiligheidsmaatregelen in Para aan

Het veiligheidsbeleid in Para wordt drastisch versterkt door ingrijpen van Justitie en Politie. Op Onverdacht/Billiton komt er binnenkort een permanente vestiging van de Regionale Bijstands Team (RBT). In het Carolina gebied zal de politie 1 x 24 uur postvatten, de Maritieme Politie zal vanaf dit weekend gedurende de vakantieperiode ook een post hebben nabij plantage Ayo en de politie surveillance zal te land en te water worden opgevoerd.

Deze beleidsmaatregelen werden vandaag aangekondigd door Justitie en Politieminister, Stuart Getrouw, tijdens een overleg met districtscommissaris (dc) Armand Jurel. Volgens dc Jurel is het Carolinagebied bron van commerciële activiteiten (hout, goud en steenslag), waardoor veel mensen het gebied intrekken. De omliggende dorpen worden geteisterd door roofovervallen en diefstallen. Issues aangaande deze criminele handelingen zijn de bewindsman bekend

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft de wanorde op de Surinamerivier met party’s en pleziervaartuigen ook al in het vizier. De introductie van de nieuwe maatregelen waren volgens Getrouw al in voorbereiding om onder meer de orde en rust in de samenleving van dit gebied te vergroten.

Minister Getrouw brengt spoedig, samen met de korpsleiding en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), een werkbezoek aan verschillende inheemse dorpen in Para. Alle andere veiligheidsvraagstukken zullen hierbij worden aangehoord en op kort termijn aangepakt door middel van adequate en effectieve maatregelen.

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht zal ook bij deze hoorzittingen participeren voor een betere regulering van de commerciële houtactiviteiten in het Carolinagebied.