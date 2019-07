Uitkomst kort geding: Chinese fabrieksschepen moeten weg uit Suriname

De zes Chinese fabrieksschepen die sinds vorig jaar november in Surinaamse wateren zijn, moeten vertrekken. Dat is de uitkomt van een kort geding welke Ross National Fisheries tegen de Staat Suriname had aangespannen.

Mark Lall van het Visserscollectief zegt aan Starnieuws dat hij verwacht dat onmiddellijk werk van gemaakt zal worden om de boten te verwijderen. Hij is blij met het verloop van de rechtszaak.

Het is belangrijk dat de boten zo snel mogelijk verdwijnen. Zij liggen nu voor anker in de zone waar aan bevolkingsvisserij wordt gedaan en vormen volgens Lall een obstakel voor het werkgebied van de Surinaamse vissers.