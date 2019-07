Prijs unleaded flink omhoog bij pompstations in Suriname

Vanaf vandaag 00:00 uur moet er meer worden neergeteld voor een liter unleaded bij de pompen van de oliemaatschappijen Shell, SOL en R.B. Enterprises. De nieuwe prijs voor een liter ongelode benzine bedraagt nu SRD 6,90. Dit is een stijging van 19 cent. Voor een liter diesel is de prijs ongewijzigd en bedraagt nog steeds SRD 6,19.

Bij oliemaatschappij Gow2 is de prijs voor een liter unleaded als diesel het zelfde als bij SOL. De nieuwe prijs is bij GOw2 wel sinds dinsdag 00.00 uur verandert. Waarom de prijs voor een liter unleaded ineens omhoog is geschoten is onduidelijk.

Beweerd wordt dat het zou kunnen door de spanningen in het Midden-Oosten. Een Britse olietanker is door Iran in beslag genomen.