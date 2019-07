John Oldenstam brengt Surinaams Album uit

De Zanger/Acteur/Songwriter John Oldenstam lanceert op donderdag 25 juli een eigen solo album getiteld “Dis’ Na Mi” in het Bijlmerparktheater in Amsterdam-Zuidoost. Op het album ‘Dis Na M’i staan er 9 nummers van diverse componisten, waaronder Oldenstam zelf. Deze zijn verder Winston Loe (winnaar Suri-pop 1983 – “Net’ Alen” Schijver, Schilder en dichter) en Georgery Koenders (muzikant en tekstschijver). Verder werkten mee music Imro ‘Rasdan’ Pendisa (Musicproducer bij Studio tijgerstijle in Suriname) en Nino Beatz (uit Amsterdam) die de taste finaliseerde. Het Art werk op het album is van John J. A Wetherill.

John Oldenstam heeft zeer zorgvuldig gewerkt aan de samenstelling en productie van dit levenswerk. Zijn streven was om een CD te maken, waarin zijn roots in het Sranan(tongo) tot haar recht moest komen. Hiermee wil hij een bijdrage leveren aan de verrijking van de Surinaamse popmuziek waarvoor er ook universeel waardering is. Het album ‘Dis na Mi’ wordt opgedragen aan de ouders van John Oldenstam: Siemfried W. Oldenstam en Eugenia J. Oldenstam-Burke.

Op deze avond zijn er ook kunstwerken van Winston Loe te bewonderen.



Achtergrond

John Oldenstam, is in Suriname begonnen als backing vocalist in de studio en op het podium. Hij zong met diverse gospelkoren en heeft in Nederland deelgenomen aan de Soundmixshow van Henny Huisman.



Sinds 2003 is John actief in het theater. Zo heeft, hij meegespeeld in de musicals The Lion King en Dirty Dancing van Joop van den Ende. In 2005, 2009 en 2010 speelde hij de rol van Lieve Hugo in het theaterstuk “A Poku Tori”.



Hij was de initiatiefnemer voor de Motown muziektheaterproductie “The Soul Train” die in vele Nederlandse theaters te zien is geweest. In 2007 en 2008 toerde hij samen met de Dock of the Bay cast langs diverse theaters. John was één van de zangers in deze muziektheaterproductie over de legendarisch zanger Otis Redding. In de theaterproductie “De koningin van Paramaribo”, schitterde John Oldenstam ook in zijn bijrol. Als zanger/acteur weet hij hoe hij de aandacht van zijn publiek moet vasthouden