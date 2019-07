COLEACP delegatie op werkbezoek in Suriname

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft op 22 juli de missie van de COLEACP, onder leiding van Sabina Devlieghere ontvangen. LVV heeft de ondersteuning van de COLEACP ingeroepen, in verband met de rol die deze organisatie vervult in de regio ten einde advies uit te brengen, met betrekking tot de nieuwe aangekondigde EU-maatregelen. Deze missie duurt van 22 juli tot en met 26 juli 2019.

COLEACP is een non-profit organisatie die inclusieve en duurzame handel in groenten en fruit bevordert tussen landen in Afrika, het Caribisch gebied en Stille Oceaan (ACP) enerzijds en Europese Unie landen anderzijds. Eveneens ondersteunt het de handel op lokale markten van de ACP-landen.

Tijdens deze missie zullen gesprekken worden gevoerd met de publieke en private sector, om onder anderen inzicht te krijgen in de huidig officiële controle, inclusief de voorwaarden voor afgifte van de fytosanitaire certificaten. Daarnaast zal bezoek gebracht worden aan de laboratoria van LVV en veldbezoeken aan enkele landbouwers en exporteurs.

Het ministerie van LVV, samen met de private sector wenst het komende exportverbod van enkele gewassen te voorkomen. Binnen dit kader zullen de 2 COLEACP-deskundigen deze week een roadmap opstellen om Suriname te ondersteunen, in de voorbereiding naar fytosanitaire audit van de Europese Commissie (EC). Verder zullen ook aanbevelingen worden aangedragen ter verbetering van onze National Plant Protection Organisation (NPPO).