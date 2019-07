Personeel HJ de Vries boos op directie; vandaag in actie

Het personeel van de HJ de Vries-bedrijvengroep in Suriname zal vandaag niet verschijnen aan het werk uit protest. De medewerkers zijn boos op de directie omdat het bestuur van de bond gisteren niet meer ontvangen is zoals afgesproken was. De directie heeft afgezien van het onderhoud en heeft zich meteen gewend tot de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname voor een oplossing omtrent salarisverhoging.

Het personeel is opgeroepen om zich om 7.30 u te aan te melden in het gebouw van de vakcentrale C-47 aan de Johan Adolf Pengelstraat. Misaine Charles, 2e secretaris van de bond zegt in een korte reactie aan de redactie van Waterkant, dat onder geen enkele voorwaarde het besluit van de directie geaccepteerd wordt. “Er was duidelijk afgesproken dat wij met elkaar aan tafel zouden zitten om te kijken naar een oplossing. Dat de directie dan ineens daarvan afziet is gewoon onvoorstelbaar”.

In de ochtend zal er besproken en besloten worden over de vervolg stappen.