Aandachtspunten douaneregels voor reizigers die terugkomen uit Suriname

In de zomerperiode gaan veel mensen op familiebezoek buiten de Europese Unie. Bijvoorbeeld naar Suriname of Caribisch Nederland. De Nederlandse douane roept reizigers die terugvliegen naar Nederland op de douaneregels in acht te nemen om inbeslagname te voorkomen. Dit kan eenvoudig met de gratis Douane Reizen App. Aandachtspunten zijn onder andere etenswaar, waterpijptabak en contant geld.

Voor reizigers die terugvliegen van familiebezoek buiten de Europese Unie zijn de douaneregels buiten de EU van kracht. Bijna iedereen weet dat niet alles mee terug naar Nederland mag, maar wat precies de regels zijn blijft lastig. De Nederlandse douane zet drie aandachtspunten voor familiebezoekers op een rij:

Etenswaar

Een lekkere maaltijd van oma of een tante meenemen klinkt misschien onschuldig, maar maaltijden gemaakt van dierlijke producten mogen niet mee terug naar Nederland. Het maakt niet uit of de producten rauw, gedroogd of bereid zijn. Gedroogde kruiden mogen alleen mee als het geen beschermde plantensoorten zijn. Pure honing mag mee tot 2 kilo en in een consumentenverpakking. Het meenemen van honingraad is niet toegestaan.

Tabaksproducten

In het buitenland zijn tabaksproducten vaak goedkoper waardoor het aantrekkelijk is deze voor jezelf of iemand anders mee terug te nemen naar Nederland. De maximale hoeveelheid die je mag meenemen zonder belasting te betalen is: 200 sigaretten of 50 sigaren of 100 cigarillo’s of 250 gram waterpijptabak. Bij combinaties gelden aangepaste hoeveelheden, kijk hiervoor in de Douane Reizen App. De laatste tijd ziet de Douane vooral de populariteit van waterpijptabak toenemen.

Waardevolle aankopen en contant geld

Wanneer je buiten de EU waardevolle dingen koopt zoals sieraden of een laptop, is het belangrijk te weten dat je producten met een gezamenlijke waarde boven de €430 aan dient te geven bij de Nederlandse douane. Je moet hier dan belasting over betalen. Wanneer je terugvliegt met contant geld of waardepapieren die samen (omgerekend) €10.000 waard zijn of meer, dan moet je hier bij de Douane melding van maken.

Met de Douane Reizen App voor Android en iOS check je eenvoudig wat mee terug naar huis mag. Twijfel je alsnog of krijg je liever persoonlijk advies? Bezoek Douane.nl of deel je vraag of foto op Facebook of Twitter via #magditmee en de douaniers zoeken het voor je uit.