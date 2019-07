Slachtoffer bootongeluk is 32-jarige Stefan Veldkamp

De 32-jarige Stefan Veldkamp is op zondag 21 juli, bij een bootongeluk in Suriname overleden. Het slachtoffer bevond zich in een boot op de Suriname rivier samen met nog twee mede opvarenden, zijnde de 48-jarige S.R en de 48 K.M.

De drie mannen voeren vanuit de richting van Domburg naar de richting van de Wijdenboschbrug. Ter hoogte van de oude Haven van de Suralco, meer bekend als de Suralco dok, verloor de motorist vermoedelijk de controle over de besturing van de boot, die in het mangrove bos langs de oever van de rivier terecht kwam (foto).

Stefan, Veldkamp liet ter plaatse het leven. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast. De twee mede opvarenden raakten zwaar gewond. De gewonden zijn respectievelijk opgenomen op de afdeling Intensieve Zorg en het in het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo.

De politie van het ressort Paranam onderzoekt deze zaak, meldt de Surinaamse politie vandaag.