Santokhi in Nederland en bezoekt Kwaku Festival in Amsterdam

De voorzitter van de Surinaamse politieke partij VHP, Chandrikapersad Santokhi, is momenteel in Nederland en heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het Kwaku Festival in Amsterdam. “Tijdens de Meet the People sessie heb ik duidelijk gemerkt dat de Surinamers in Nederland heel betrokken zijn met wat er allemaal in Suriname gebeurd. Ook zij willen verandering en uit de gesprekken heb ik duidelijk hun hoop op de orange movement kunnen aanvoelen” aldus Santokhi.

In een korte reactie gaf ‘Chan’ aan dat hij Surinaamse Nederlanders de garantie heeft gegeven dat er met de VHP in de regering een gericht diasporabeleid gevoerd zal worden. Ook zal zijn partij de politieke betrekkingen met Nederland herstellen omdat Suriname optimaal gebruik wil maken van de human en de financial capital van de diaspora.

“Ik heb hun ook opgeroepen om geen hoop te verliezen en dat wij samen zullen strijden voor een beter Suriname. Hierna heb ik de benen losgegooid met de senioren burgers op een Bigi Sma Dei” aldus Santokhi.