“Ouders van slachtoffer wilden geld maken op familie van ex-ministerszoon”

De zoon van ex-minister Roline Samsoedien, Riaaz Kariem, is weer vrij. Hij werd ervan verdacht zich te hebben vergrepen aan een minderjarig meisje, maar de uitkomst van DNA onderzoek pleit hem vrij. Het zaadvocht dat op de kleding van het tienjarige slachtoffer werd aangetroffen komt namelijk niet overeen met dat van hem. Dat werd vrijdag bevestigd door het hoofd van het DNA-laboratorium en de forensische onderzoeker meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

In de rechtszaal zei één van de advocaten van Kariem dat ze van anonieme bronnen heeft begrepen dat de ouders van het slachtoffer ‘geld wilden maken’ op de familie van de verdachte. Zij en haar collega menen daarom dat er sprake is van een valse aangifte tegen Kariem. De advocaten vroegen de rechter om de vader van het meisje ook aan een laboratoriumonderzoek te onderwerpen. Die wees het verzoek af, omdat er niet genoeg grond voor is aldus dWT.

Opmerkelijk is dat de officier van justitie vasthield aan haar strafeis van drie jaar en 20.000 SRD boete, terwijl vastgesteld is dat het zaad dat op de kleding van het slachtoffer is gevonden, niet van de verdachte is. De advocaat van de verdachte vindt dat de vervolging zich heeft laat leiden door de publieke opinie.

Het verbaast haar dat wordt voorbijgegaan aan de harde feiten die worden gepresenteerd door de verdediging, terwijl de tegenstrijdige verklaringen van het slachtoffer wel voor waar worden aangenomen. Ook sluit het OM zijn ogen voor het laboratoriumonderzoek dat het zelf heeft aangevraagd.

De 45-jarige Riaaz Kariem heeft de beschuldigingen tot de dag van vandaag steeds ontkend.