Doodgeschoten Antilliaan eerder genoemd in moordzaak Surinamer

In Amsterdam is zaterdag even voor middernacht een man van 33 doodgeschoten. Volgens Het Parool is het slachtoffer de Antilliaans-Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien. Hij was eerder zelf betrokken bij geweldszaken, als dader en als doelwit. Zo werd zijn naam genoemd in de moordzaak waarbij een voormalig lijfwacht van Brunswijk, Johannes Kastiel, werd doodgeschoten in Amsterdam.

De Surinamer Kastiel werd op zondagavond 20 april 2008 van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Buurtbewoners troffen hem dood aan in een lift in de flat Gooioord in Zuidoost. Justitie vermoedt dat de Antillianen Inchomar B. en Jermaine W. hem hebben beroofd en vermoord. Inchomar zou vlak voor het schieten zijn weggelopen.

Justitie wilde voor hem 10 jaar cel voor diefstal met geweld en ‘afpersing in vereniging de dood tot gevolg hebbend’, maar hij werd onlangs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op Kastiel. Justitie kon niet bewijzen dat hij die ‘Kleine Detcho’ was die Kastiel had willen beroven van 35.000 euro.

De moord op Inchomar Balentien was niet ver van metrostation Kraaiennest, in het zuidoosten van de stad, meldt de politie.