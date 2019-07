Dode bij ernstig verkeersongeval op Highway in Suriname

Bij een ernstig verkeersongeval in Suriname is vanmorgen een verkeersdode gevallen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 07.00u plaats vond op de Martin Luther Kingweg (Highway) ter hoogte van de kruising met de Ramgoelamweg. Op de foto is te zien hoe het betrokken voertuig eruit zag na het ongeval. Nadere informatie volgt.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Wel is bekend dat het voertuig waarin het slachtoffer zat tegen een ander voertuig en tegen een elektrische mast aankwam. De omgekomen bestuurder moest uit het voertuig bevrijd worden.

Bekijk hier een kort filmpje:

