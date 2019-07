Buza betreurt dood Franse militairen nabij Surinaamse grens

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) betreurt het dat eerder deze week drie Franse militairen zijn omgekomen nabij de Surinaamse grens. Dit nadat zij dampen van giftige gassen hadden ingeademd tijdens een operatie tegen illegale goudzoekers en nederzettingen in het gebied.

Het ministerie laat weten dat uit bekomen informatie geconstateerd is dat het incident zich heeft voltrokken in een gebied in het binnenland van Frans-Guyana, ongeveer 40 tot 60 km verwijderd van de grensplaats Maripasula.

Het ministerie wenst voorts kenbaar te maken dat de bespreking met vertegenwoordigers van de Franse Regering over de vaststelling van de grens en de samenwerking ter ontwikkeling van het gebied constructief verlopen en verwacht wordt over niet al te lange tijd tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te geraken.