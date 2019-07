Directeur Santo Boma ontheven na weigering opnemen opgestapelde verlofdagen

De redactie van Waterkant.Net verneemt uit betrouwbare bron dat de directeur van de Centrale Penitentaire Inrichting (CPI) Santo Boma, begin deze week ontheven zou zijn door de Surinaamse minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw. Dit nadat Santo Boma directeur Otmar Ling een opgestapeld aantal van meer dan 100 verlofdagen had en weigerde die regelmatig op te nemen zoals afgesproken was.

Aniel Ramadhin, directeur van de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan is momenteel belast met de leiding van Santo Boma in Suriname. De leiding van Duisburglaan is momenteel in handen van de onderdirecteur CPI Joyce Pane-Alfaisi. Vermeldenswaard is dat Ramadhin ook belast was met de leiding van Hazard in Nickerie.