Man op brute wijze mishandeld door Brotherhood beveiligers; ophef over voorval

Twee beveiligers van security bedrijf Brotherhood in Suriname hebben een man op beestachtige wijze mishandeld. Vermoedelijk zou de man op heterdaad betrapt zijn bij het stelen. De beveiligers namen het recht in eigen handen en mishandelde het slachtoffer. Het voorval is naar verluidt door een collega gefilmd en op social media geplaatst wat voor veel opschuddig heeft gezorgd.

In het filmpje is te zien hoe twee beveiligers de man mishandelen en een collega staat toe te kijken. Echter bemoeit de toe kijkende beveiliger niet en loopt weg van zijn collega’s. Het slachtoffer gaf tijdens de mishandeling aan dat hij een patiĆ«nt is en bedelde de beveiligers om hem te besparen. De beveiligers raakte verhit door de uitspraak en pakten hem hierna zwaarden aan. De man moest zelfs enkele zwepen imcaseren van een gummistok.

Het filmpje circuleert momenteel naast Facebook ook op andere sociale media kanalen zoals Twitter en Instagram en is inmiddels honderden keren gedeeld. Op Facebook vragen mensen zich af waarom de beveiligers de politie niet hebben ingeschakeld. Beweerd wordt dat beveiligers van security bedrijven de laatste tijden het recht in eigen hand nemen wat verboden is. De handeling van de beveiligers wordt gerekend tot zware mishandeling en naar verluidt zullen zij strafrechtelijk vervolgd worden. Hieronder het filmpje: