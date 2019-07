Man blaast vier maal toegestane alcoholpromillage en verliest rijbewijs

Opnieuw heeft een bestuurder in Suriname veel te diep in het glaasje gekeken. Bij een verkeerscontrole op dinsdag 16 juli in het distrikt Nickerie, is het rijbewijs van een 35-jarige autobestuurder door de politie van het ressort Waldeck ingevorderd. Dat meldt de Surinaamse politie zojuist.

De autobestuurder nam onder invloed van alcohol deel aan het verkeer. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en bij een ademanalyse test blies hij 910 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht; vier maal het toegestane alcoholpromillage.

Toen hij uit zijn dronken roes was is hij voorgeleid en heengezonden meldt het Korps Politie Suriname. Het dossier ter zake is opgemaakt en samen met het ingevorderd rijbewijs voor verdere afdoening opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.