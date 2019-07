Man aangehouden voor verkrachting 15-jarig meisje in Suriname

De politie van het ressort Apoera in het district Nickerie heeft op zaterdag 13 juli de 32-jarige T. R. aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat aangifte tegen hem was gedaan voor verkrachting van een 15-jarig meisje.

Volgens verklaring van het slachtoffer heeft de verdachte haar seksueel misbruikt. Na opsporing door de politie is de man aangehouden en in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken.