Weer staking in Suriname; personeel SBB legt werk volledig neer

Nauwelijks twee dagen nadat het personeel van het St. Vincentius Ziekenhuis, Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Telesur en de douanedienst weer het werk na acties volledig hervat hebben, kent Suriname nu weer een staking. Het personeel van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft vanmorgen het werk volledig neergelegd uit ontevredenheid over de salarisuitbetaling.

Enkele werknemers vertellen aan de redactie van Waterkant.Net dat het salaris is vastgesteld in Amerikaanse dollars en wordt uitbetaald in SRD met de tegenwaarde. Afgesproken is dat de bankkoers gehanteerd wordt voor de uitbetaling. Echter wordt sinds 2015 nog steeds de koers van SRD 3.35 gehanteerd voor de Amerikaanse dollar.

“De regering werkt niet met een oude koers dus waarom moeten wij genoegen nemen daarmee? Wij hebben het lang volgehouden maar nu is het meer dan genoeg. Wij hebben er recht op, dus zullen nu hard ervoor strijden”, aldus de werknemers.

Naar zeggen van de werknemers heeft de bond vaker bij de directie aan de bel getrokken over deze kwestie. Er komt echter maar geen verandering en nu is de maat vol. Het werk is volledig neergelegd en het is nu wachten op de directie om gedwongen aan tafel te zitten om een oplossing te bereiken.