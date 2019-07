VIDEO: Veel nieuwkomers op Rotterdamse KabraNeti

“Ik heb intens genoten. The day of my live”. Zo reageert een bezoekster aan de KabraNeti die op 30 juni 2019 in Rotterdam werd gehouden. Ze is zelf onderneemster en toeval of niet, dit jaar is het thema van de KabraNeti ondernemen! Een herleving van de Afro-Surinaamse cultuur; zo zou je de KabraNeti kunnen noemen. Het is een avond waarop de voorouders geëerd worden.

Opvallend veel mensen deden voor de eerste keer mee aan deze voorbereiding op 1 juli Keti Koti waar Nana Marian Markelo de leiding had. Het geheel werd gehouden in zalencentrum Sunrise in Rotterdam. Kijk naar een videoverslag van de KabraNeti over voorouders en ondernemen, gemaakt door Sam Jones: