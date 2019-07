Vertegenwoordigers United Nations Office on Drugs and Crime in Suriname voor training

Vertegenwoordigers van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) zijn momenteel in Suriname op bezoek. Dit op uitnodiging van het Korps Politie Suriname (KPS) en het Centraal Laboratorium. Ze zullen Surinaamse wetshandhavers in de drugsbestrijdingsketen en laboratorium personeel trainen in het gebruik van het TRUNARC drugs detectie apparaat apparaat.

De training wordt woensdag 17 juli verzorgd in het Centraal Laboratorium. Voorafgaand hebben de vertegenwoordigers een schenking in de vorm van een Drug kit en Precursoren kit, gedaan aan het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), de hoofdinspecteur van politie August van Gobbel.

Volgens de Surinaamse politie is deze schenking een aanwinst, aangezien deze middelen hard nodig zijn bij de activiteiten die in het kader van de drugsbestrijding worden uitgevoerd en de strategieën die worden toegepast.

Het UNODC gelooft erin dat met deze schenking Suriname beter in staat zal zijn om haar doelen, in het kader van bestrijding van de drugscriminaliteit verder te verwezenlijken en zegt het land verdere ondersteuning toe.