VIDEO: Verwarde neef steekt huis van familie in brand

De man die afgelopen zaterdag een huis in brand stak is een jongere neef van de hoofdbewoner. De 24-jarige man sprak op bepaalde momenten onsamenhangend en maakte een verwarde indruk, meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Politioneel onderzoek heeft naar voren gebracht, dat deze neef niet lang voor de brand vijftien Surinaamse dollar aan benzine gekocht had.

Getuigen verklaarden dat zij een jongeman, die in het zwart gekleed was, hadden zien wegrennen terwijl de woning in brand stond. De hoofdbewoner kreeg sterk het vermoeden dat de brandstichter zijn jongere neef Demio was. Onder andere vanwege de kleding die de vluchtende man aan had. Kort voor de brand uitbrak waren zij samen met Demio uit gegaan, meldt de politie.

Toen de aangever en zijn vrouw op het politie bureau Uitvlugt binnen stapten troffen zij ook neef Demio daar binnen aan. Hij was voor hen naar de politie gegaan om aan te geven dat het huis in brand stond.

Bij zijn voorgeleiding heeft Demio toegegeven dat hij het huis van zijn neef in brand gestoken heeft. Waarom hij dat gedaan heeft is nog niet duidelijk. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Bekijk ook en filmpje over de brand:

Situatie vanochtend bij de woningbrand aan de Asidonopostraat tegenover O.S. Tammenga te Uitvlugt.https://www.waterkant.net/suriname/2019/07/14/woning-uitgebrand-door-brandstichting-dader-aangehouden/ Posted by Waterkant.Net on Sunday, 14 July 2019