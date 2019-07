Opnieuw lid van Surinaamse band op vliegveld aangehouden met drugs

Opnieuw is een lid van een Surinaamse band op het vliegveld aangehouden wegens overtreding van de Wet op Verdovende Middelen. Dit keer gaat het om de 48-jarige A.S. van een bekende kasekoformatie die op dit moment op tournee is in Nederland.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd werd de verdachte maandag aangehouden op de Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname. De redactie van de krant verneemt dat de verdachte door de mand viel tijdens controle van de douane. A.S. is overgedragen aan de Narcotica Brigade en in verzekering gesteld. De Narcotica Brigade onderzoekt de zaak verder.

Vorige week werd een lid van de Nederlandse Corona Band op Schiphol aangehouden. Hoewel niet duidelijk is waarom hij werd aangehouden, bestaat het vermoeden dat het met drugs te maken zou hebben.